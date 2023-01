FC Barcelone - Mercato : Laporta tente de convaincre un crack de rempiler

Né en 2007, Lamine Yamal est un joueur à très fort potentiel à Barcelone ! L’attaquant de 15 ans brille avec les U19 du Barça, lui qui est en contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2024. Le jeune espagnol a fait ses débuts en Youth League cette saison, Joan Laporta ne veut pas se le faire piquer. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du Barcelonais préparent un plan pour le prolonger.

« Barcelone est convaincu que Lamine Yamal peut devenir le prochain joyau venant de La Masia. Des discussions pour prolonger son contrat auront lieu prochainement. Né en 2007, le gaucher est considéré comme un immense talent et le Barça veut maîtriser au mieux sa situation contractuelle. », a expliqué le journaliste italien sur Twitter.

Barcelona are convinced Lamine Yamal can become the next gem coming from La Masia. Discussions to extend his contract will take place soon. 🔵🔴⭐️ #FCB



Born in 2007, left-footed, Yamal is considered a huge talent and Barça want to control his contract situation in the best way. pic.twitter.com/LSwoatICCZ