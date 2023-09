FC Barcelone - Mercato : Joao Felix a fait un effort colossal pour le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Joao Felix avait une telle envie de signer au Barça qu’il a réalisé plusieurs efforts financiers conséquents pour porter la tunique blaugrana. L’ancien joueur de Chelsea ne s’est pas contenté d’une simple baisse de salaire.

Felix a permis au Barça de gagner 8 M€ sur le prêt !

Non, comme le rapporte Revelo et plusieurs autres médias espagnols, Joao Felix a également accepté de prolonger son bail de deux saisons avec les Colchoneros, pour l’étendre jusqu’en juin 2028 et lisser les amortissements annuels de l’Atlético sur leurs comptes.

Il s’agissait de la condition sine-qua-none permettant au FC Barcelone de n’avoir à payer aucune indemnité de « prêt » alors que le club de Madrid réclamait 8 M€ initialement. Un joli geste qui s’explique par la volonté farouche de Felix de venir : « Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis petit ».

