FC Barcelone : Joao Felix, bide annoncé au Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est parti sous les meilleurs auspices. Avec un joueur qui a clamé haut et fort son amour pour le FC Barcelone. Lui, c'est Joao Felix, écarté à l'Atlético Madrid et revenu dans la capitale espagnole au terme d'un prêt non concluant à Chelsea.

35 ans, c'est long

Désormais au Barça, Felix va tenter de se refaire une santé. Et un nom. Même si il vient de l'Atlético, ce qui n'est pas vraiment un gage de réussite. En effet, et comme le rapporte Mundo Deportivo, les transferts Atlético-Barça ne sont pas synonymes de succès ! Antoine Griezmann et Arda Turan ? Deux échecs. Il faut remonter à 1988 et les arrivées d'Eusebio Sacristán et Julio Salinas pour connaître des réussites. C'était il y a 35 ans, déjà...

Podcast Men's Up Life