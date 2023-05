FC Barcelone - Mercato : Jorge Mendes retourne le cas Fati, deux autres dossiers chauds sur le feu

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Toujours à l'oreille des puissants, Jorge Mendes va rencontrer le président du FC Barcelone Joan Laporta dans les prochaines heures afin d'évoquer plusieurs dossiers estivaux. Selon l'émission El Partidazo de COPE sur Cadena Cope, Jorge Mendes a la clé de plusieurs dossiers sensibles du Barça. C'est notamment lui qui a la charge de l'épineux dossier Ansu Fati, un joueur que les Blaugranas pourraient céder cet été en cas de très grosse offre. En attendant, le Portugais a déjà déminé le terrain avec le père du joueur Bori Fati, dont la sortie médiatique avait déplu au FC Barcelone il y a quelques semaines. Une première mission réussie si l'on s'en réfère aux mots du paternel qui a assuré que le "N°10" allait "rester à Barcelone" : "C'est garanti".

Dans la préparation de l'avenir, le boss de la Gestifute est aussi attendu au tournant, lui qui gère les prometteur Alejandro Baldé et surtout Lamine Yamal (15 ans). Deux éléments que le FC Barcelone souhaite prolonger.

