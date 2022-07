FC Barcelone - Mercato : Kalidou Koulibaly offert sur un plateau aux Blaugranas

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

65 millions d’euros réclamés pour Jules Kounde, 60 pour Rafinha, et plus de 50 pour Lewandowski, les grands clubs européens l’ont compris, l’étiquette de pauvre club surendetté au Barça n’a plus de sens et les enchères s’embrasent. Pourtant, le FC Barcelone pourrait malgré tout réaliser un coup de fusil sur un défenseur qu’Alemany cible depuis plusieurs mois.

Le roc napolitain Kalidou Koulibaly aurait été proposé pour 20 millions d’euros selon le journaliste italien Giacomo Iacobellis. D’après ses informations, un effet domino partant de Milenkovic, défenseur de la Fiorentina, pourrait permettre aux Blaugranas d’enrôler le Sénégalais pour 20 millions seulement.

Un jeu de chaises musicales avec Milenkovic

En effet, son agent, Ramadani, est aussi celui de Koulibaly. Ce dernier pourrait négocier le transfert de Milenkovic à l’Inter si Skriniar part à Paris, à la Juve si De Ligt décolle pour Chelsea, et enfin à Naples si Koulibaly arrive au Barça. Ramadani veut à tout prix tenter ce jeu de chaises musicales et a sciemment proposé au Barça un deal bien plus intéressant que Koundé.

Avec plus de 200 millions arrivés dans les caisses grâce au deal Sixth Street, le Barça va à coup sûr s’activer en réalisant un mercato choc. Cependant la priorité semnle se tourner vers Raphinha et Lewandowski, ce qui laisse moins de budget pour la défense. Koulibaly serait-il finalement la solution la plus viable pour la reconstruction du club catalan ?

Pour résumer Kalidou Koulibaly aurait été proposé au FC Barcelone pour seulement 20 millions d'euros. Le deal serait possible si Naples engage à sa place Nikola Milenkovic, le défenseur central de la Fiorentina et international serbe.

Yann Noailles

Rédacteur

