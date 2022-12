FC Barcelone - Mercato : Kessié prêt à trahir l'AC Milan ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Selon les informations du Corriere dello Sport, Franck Kessié pourrait revenir à Milan. Pas pour faire son retour à l'AC Milan mais pour rejoindre l'ennemi juré, l'Inter Milan, avec qui il serait en contact. "L’Inter Milan est dans l’attente des nouvelles de Franck Kessié. Un rendez-vous a été fixé avec son agent George Atangana, au printemps prochain, car l’Ivoirien s’est proposé au club et y a trouvé porte ouverte sous certaines conditions. Il devra s’agir d’une opération en prêt avec une partie du salaire qui devra être payée par le FC Barcelone", a expliqué le quotidien italien.

🇵🇹 In ginocchio da #Mourinho: il #Portogallo lo tenta, lui valuta

🇫🇷 #Francia, l'incubo è l'influenza

🇪🇸 #RealMadrid, 72 milioni per il 16enne #Endrick

🇮🇹 #Inter in corsa per #Ounahi

👉 Tutte le notizie in Digital: https://t.co/GMupU92z6S pic.twitter.com/eauTffUULQ