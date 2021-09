FC Barcelone - Mercato : Koeman bientôt évincé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Ça chauffe pour Koeman au Barça ! Alors que ces derniers jours le coach du FC Barcelone a été critiqué pour ses propos sur son président Joan Laporta, ce dernier aurait mis un ultimatum au néerlandais rapporte le média sportif espagnol, Sport.

Koeman aurait 3 matchs pour convaincre

La défaite face au Bayern Munich (0-3) à domicile n’aurait pas plu au patron du club catalan ainsi que les dernières prestations en championnat face à l’Athletic Bilbao (1-1) et Getafe (2-1) malgré les 4 points pris. Conséquence, Ronaldo Koeman aurait 3 matchs pour convaincre au risque de se voir éjecté. Plus que les résultats dans ces 3 matchs (Grenade, Cadix en championnat et Benfica en C1), Joan Laporta espérerait une évolution dans le jeu. Reste désormais à savoir si les joueurs également soutiendront leur coach. Affaire à suivre mais le Barça pourrait bel et bien changer coach rapidement.