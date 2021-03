FC Barcelone – Mercato : Koeman contrarié pour sa priorité de l'été, un autre renfort bientôt acté

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Ronald Koeman devrait encore être le coach du FC Barcelone la saison prochaine et sa priorité est connue. Il s'agit de Gini Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais de Liverpool, en fin de contrat chez les Reds.

Mais selon Nicolo Schira, le spécialiste des transferts, l'Inter Milan est aussi chaud sur le dossier. « Liverpool n'a pas trouvé d'accord pour prolonger Wijnaldum. Le Barça lui offre 3 ans de contrat (8 M€ par saison). L'Inter a aussi montré son intérêt et demandé des renseignements mais sans fait une offre pour l'instant », révèle en effet l'Italien. Qui ajoute qu'Eric Garcia va quitter Manchester City et qu'il est en discussions « très avancées » avec le Barça, où il devrait s'engager jusqu'en 2026.

