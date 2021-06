FC Barcelone - Mercato : Koeman maintenu… à deux conditions imposées par Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le suspense, qui n'en était pas vraiment un, devrait prendre fin demain. Selon plusieurs médias espagnols, Joan Laporta devrait officialiser jeudi que Ronald Koeman sera toujours l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Sachant que Xavi a récemment prolongé avec son club qatari et que Pep Guardiola a annoncé son intention de rester à Manchester City, le président blaugrana n'avait de toute façon pas trop de choix s'il voulait virer le Hollandais.

Il devra revenir au 4-3-3 et à un jeu plus offensif

D'après la Cadena SER, ce maintien de Koeman, qui pourrait même prolonger d'un an, serait assorti de deux conditions non négociables. Deux conditions derrière lesquelles on devine l'empreinte de Lionel Messi, même si Joan Laporta, en fan absolu de Johan Cruyff, a certainement la même façon de penser que le football que l'Argentin.

Ces deux conditions sont un retour au 4-3-3 historique de Cruyff et un jeu plus offensif. La saison passée, Koeman a débuté avec le schéma classique de Cruyff mais, vu les carences de son effectif, il est rapidement passé à un 3-5-2 plus efficace. L'entraîneur néerlandais a certainement dû avoir certaines garanties sur le recrutement pour accepter de revenir au 4-3-3 et de faire basculer son équipe un peu plus vers l'avant.