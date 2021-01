FC Barcelone - Mercato : Koeman réagit aux propos de Leonardo sur Messi

L'interview de Leonardo à France Football, parue hier, a fait beaucoup de bruit en Espagne. Dès la veille, des journaux ibériques avaient relayé les principales informations, notamment celle concernant Lionel Messi. Le directeur sportif du PSG dit être à l'écoute de ce qui passe autour de l'Argentin et que, dans le cas où ce dernier déciderait de quitter le FCB, son club se positionnerait.

"Il peut dire ce qu'il veut"

“Je pense qu’il peut dire qu’il le veut, a réagi Koeman en conférence de presse, à la veille du match de Coupe du Roi du Barça sur la pelouse de Cornella. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait.“

Une volonté de ne pas polémiquer qui s'explique aisément : d'abord, Koeman a d'autres chats à fouetter actuellement, lui dont l'équipe s'est inclinée dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne (2-3 a.p.) et qui est larguée dans la course à la Liga. Ensuite parce que le Hollandais a très peu de chances de poursuivre la saison prochaine, vu qu'un seul des candidats à la présidence (sur trois) voudrait le conserver. Et c'est le moins bien parti…