FC Barcelone - Mercato : Koeman remercie Messi... l’ombre de Xavi l’éloigne du PSG !

Le FC Barcelone reprend le chemin de la compétition dès demain contre Eibar (19h15). Ce sera sans Lionel Messi, resté en Argentine jusqu’à mercredi en raison d’une douleur à la cheville. Cette absence ne l’a pas empêché d’envoyer des fleurs à Ronald Koeman. « Avec Koeman, un sérieux a été donné. Il fait du bon travail. Il y a des jeunes. On progresse de plus en plus », a assuré « La Pulga » lors de son interview diffusée hier soir sur La Sexta.

Koeman a apprécié l'interview de Messi

L’entraîneur du Barça a dit tout le bien qu’il pensait de cette sortie médiatique retentissante. « Déjà, je tiens à le remercier d’avoir dit que mon recrutement était une réussite, a-t-il affirmé en conférence de presse. Cela me plaît toujours quand l'un de mes joueurs dit du bien de moi. Ensuite, je trouve très bien que Leo donne une interview pour exprimer son opinion. C’est fait, donc cela pourra permettre qu’il donne son meilleur rendement sur le terrain à chaque match. Là, il avait des douleurs à la cheville. En principe, il sera réintégré après le match contre Eibar. »