FC Barcelone - Mercato : l'accord entre Lewandowski et le Barça serait du vent !

Le média polonais, TVP SPORT, a annoncé ce lundi que l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et le FC Barcelone auraient trouvés un accord sur les bases d'un contrat de trois ans.

Mais selon les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, toujours très bien informé sur l'actualité du Bayern Munich, cet accord serait du vent. À ce jour, le Polonais et le club blaugrana ne seraient pas parvenus à un accord. Mais Robert Lewandowski voudrait bien signer au Barça lors du prochain mercato estival, comme le confirme le journaliste espagnol, Gerard Romero.

