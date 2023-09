FC Barcelone - Mercato : l'accord est tombé pour Félix, une offre XXL est arrivée pour Lewandowski !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis plusieurs mercatos déjà, le FC Barcelone tente de recruter l'attaquant de l'Atlético Madrid, João Félix. Mais alors que le mercato estival 2023 fermera officiellement ses portes ce vendredi à minuit, le club blaugrana n'a jamais été aussi proche de s'offrir l'international portugais. Et pour cause, d'après Marca, le Barça et l'Atlético Madrid seraient enfin parvenus à un accord pour le prêt de l'ancien joueur de Benfica.

Le Barça refuse une offre d'Arabie saoudite pour Lewandowski

Dans le même temps, Sport nous a appris que les dirigeants barcelonais auraient reçus ces dernières heures une offre de 40 millions d'euros provenant d'un club saoudien dont le nom n'a pas filtré pour Robert Lewandowski, arrivé l'été dernier au Barça en provenance du Bayern Munich contre 45 millions d'euros. Une proposition refusée par le champion d'Espagne en titre. De son côté, l'attaquant polonais n'envisagerait pas de quitter la Catalogne cet été.

🔵🔴 Joao Félix, al Barça



⚪🔴 Final a uno de los culebrones del verano



🤝 A falta de cerrar los últimos flecos, Barcelona y Atlético ya tienen un acuerdo por Joao Félix



👉 No se ejercitó y el Barça ya dispone del aval para ficharlo pic.twitter.com/jVtIYH1knX — MARCA (@marca) September 1, 2023

