FC Barcelone - Mercato : l'agent d'Araujo envoie un message clair au Real Madrid

Depuis le début de la saison, la défense du FC Barcelone offre peu de gages de solidité. Jordi Alba et Gerard Piqué font leur âge, Sergi Roberto est dans le doute, Samuel Umtiti , Oscar Mingueza et Clément Lenglet ne sont pas au niveau. Seul Ronald Araujo sort de l'eau. On l'a encore vu mercredi face au Real Madrid, le défenseur central uruguayen de 22 ans a tout pour lui : vitesse, puissance, technique, allant offensif.

Forcément, il a tapé dans l’œil des Merengue, qui seraient prêts à profiter de l'imminence de la fin de son contrat (juin 2023) et du fait que le Barça n'a pas forcément les moyens de le prolonger. Mais l'agent du joueur, Flavio Perchman, a mis un stop au Real au micro de Sport890 : "Ronald est un joueur du Barça. Il lui reste un an et demi de contrat, il est très heureux et veut rester à Barcelone". Un bon point de départ pour entamer des discussions, même si Araujo a pris conscience de sa valeur au sein de l'équipe cette saison et qu'il espère un salaire un cadre pour prolonger.

