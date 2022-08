FC Barcelone - Mercato : l'agent de De Jong est en Catalogne, un départ se précise !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les choses s'enveniment sérieusement entre le FC Barcelone et Frenkie De Jong. Selon les médias espagnols, le milieu néerlandais est extrêmement déçu de l'attitude de sa direction. Il ne comprend pas qu'il soit ainsi mis à la porte alors qu'il ne cesse de clamer son amour du club et sa volonté de faire les efforts financiers nécessaires pour rester. D'après AS, il serait à ce point remonté qu'il ne voudrait désormais plus faire aucun cadeau.

Pour tenter de dénouer cette situation difficile, son agent, Ali Dursun, est arrivé à Barcelone ce mercredi. Il représente également les intérêts de Martin Braithwaite, que le Barça veut aussi voir partir. Depuis des semaines, Dursun essaye de convaincre De Jong de rejoindre Chelsea. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier explosif qui pourrait débloquer bien des choses (transfert de Bernardo Silva, inscription des recrues en Liga) du côté des Blaugrana.