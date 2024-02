FC Barcelone Mercato : l'Arabie saoudite sur une star également ciblée par le PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On se souvient que, l'été dernier, au sortir d'une saison phénoménale avec Manchester City, conclue par un triplé historique, Bernardo Silva avait demandé à partir. Le milieu portugais avait été annoncé proche du PSG et ne rêvait que d'une chose, s'engager avec le FC Barcelone. Mais Pep Guardiola, qui venait déjà de perdre Ilkay Gündogan, a retenu son milieu offensif, sachant que, de toute façon, les Blaugranas n'avaient pas les moyens de payer 80 M€ ou plus d'indemnité de transfert.

Bernardo Silva intéresse des clubs saoudiens

Mais la prochaine intersaison pourrait être la bonne pour Silva, qui évolue à City depuis sept saisons. Mais le Barça n'aura toujours pas les moyens de le recruter alors que le PSG aura pour priorité de remplacer Kylian Mbappé. Aussi, l'ancien Monégasque pourrait mettre le cap sur l'Arabie Saoudite ! Selon Ekrem Konur, des clubs du royaume sont intéressés. Après avoir battu tous les records de transferts en 2023, le championnat saoudien compte bien maintenir ce rythme effréné en 2024 !

Manchester City's 29-year-old Portuguese midfielder Bernardo Silva could move to the Saudi Arabian league in the summer transfer window. https://t.co/1Gp55ev1gh pic.twitter.com/qu58NZrMdZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 13, 2024

