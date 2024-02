FC Barcelone Mercato : l'arrivée d'un nouveau gardien déjà bien avancée ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les temps sont durs pour le Barça et Joan Laporta s'active plus que jamais pour renflouer les caisses, en coulisses. Dans cette attente, le club catalan est à la recherche de bons coups sur le marché des transferts et selon Ekrem Konur, il aurait des vues sur David de Gea pour doubler le poste de Ter Stegen.

Une offre en préparation pour De Gea

L'Espagnol de 33 ans est libre depuis son départ de Manchester United au printemps dernier. Le Barça envisagerait de lui proposer un contrat d'un an avec une deuxième année en option.

💣❗🇪🇸 #FCB 🔵🔴 #ForçaBarça❗

Barcelona is planning to offer Spanish free agent player David de Gea a 1+1-year contract.



▫️The 33-year-old Spanish goalkeeper attracted interest from Premier League, Serie A, MLS and Saudi Pro league clubs during the January transfer window. pic.twitter.com/K9snhar5Qb — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 28, 2024

