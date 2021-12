FC Barcelone - Mercato : l'arrivée de la première recrue hivernale bouclée à 99% !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, l'ailier droit de Manchester City, Ferran Torres, est la priorité des dirigeants blaugrana pour le prochain mercato hivernal.

Selon les informations de Gérard Moreno, l'arrivée de l'international espagnol en Catalogne serait bouclée à "99%". Pour s'offrir l'ancien joueur de Valence, le Barça devrait débourser entre 40 et 45 millions d'euros plus des bonus. Pour rappel, Ferran Torres et le club catalan ont déjà trouvé un accord pour un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 5 millions d'euros.