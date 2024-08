FC Barcelone Mercato : l'Athletic tente un dernier coup pour retenir Nico Williams

Dimanche, les médias espagnols se sont emballés après qu'un d'entre eux ait assuré que Nico Williams avait donné son aval pour venir au FC Barcelone. En réalité, cela fait plusieurs semaines que c'est le cas mais le club catalan doit d'abord vendre des joueurs avant de payer les 58 M€ de sa clause de départ. Joan Laporta aurait voulu pouvoir présenter le champion d'Europe au public de Montjuic lors du trophée Gamper. Mais ça semble très improbable. Le but, désormais, est que Williams soit sur la pelouse de Mestalla pour l'ouverture de la Liga.

"Lui sait ce que nous voulons, ce que veulent les gens d'ici, ce que veut sa famille"

Mais de son côté, l'Athletic Bilbao n'a pas abandonné l'idée de conserver son prodige. Et pour cela, il a un ultime argument : faire vibrer la corde sensible. L'un des capitaines de l'équipe, Inigo Lekue a ainsi rappelé que l'Athletic représentait une deuxième famille pour Williams : "Ce que je crois ou pas concernant l'avenir de Nico ne vaut rien. Ni mon opinion ni mes certitudes ne comptent. C'est un joueur très important pour nous. Lui sait ce que nous voulons, ce que veulent les gens d'ici, ce que veut sa famille. Le plus important et la chose fondamentale, c'est qu'il soit actuellement présent parmi nous". Mais pour combien de temps ?

