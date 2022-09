FC Barcelone - Mercato : l'Atlético propose un arrangement pour Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Révélé ce matin la radio COPE, le litige entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid au sujet d'Antoine Griezmann a pris une nouvelle tournure. Les Colchoneros font exprès de limiter le temps de jeu de l'attaquant afin de ne pas avoir à payer les 40 M€ prévus dans son option d'achat. Les Blaugrana s'en sont rendus compte et ont confié à leur service juridique la possibilité de porter l'affaire en justice.

Cependant, d'après Sport, l'Atlético et l'agent de Griezmann tentent de déminer la situation en proposant au Barça de payer dès à présent une indemnité revue à la baisse. Ainsi, le FCB remplirait ses caisses et le deuxième club madrilène pourrait aligner son attaquant français autant qu'il le souhaite. Barcelone n'a pas encore donné suite à cette proposition. Mais sachant qu'il a investi plus de 100 M€ sur Antoine Griezmann, acceptera-t-il de ne toucher qu'un cinquième de cette somme pour s'en séparer ?