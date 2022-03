FC Barcelone - Mercato : l’avenir de Dani Alves au Barça s’assombrit

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Après deux ans passés à Sao Paulo, Dani Alves a fait son grand retour au FC Barcelone en novembre dernier, plus de cinq ans après son départ. Le latéral droit brésilien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.

Ravi de ses débuts, Xavi a confié samedi dernier en conférence de presse qu'il aimerait que son ancien coéquipier soit prolongé par le club blaugrana. "Son professionnalisme et son état d'esprit font de lui un exemple. Nous n'avons pas encore parlé mais j'aimerais qu'il continue. Il nous apporte beaucoup."

Mais selon les informations du quotidien espagnol, AS, la prolongation de Dani Alves au Barça serait loin d'être actée. La montée en puissance de Sergiño Dest et les possibles arrivées de César Azpilicueta (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) lors du prochain mercato estival pourraient fermer les portes à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pour continuer au FC Barcelone.

La continuidad de Alves el próximo curso no está decidida https://t.co/lL3WewPGbj vía @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) March 8, 2022