FC Barcelone – Mercato : l'avenir de Griezmann pourrait basculer fin janvier !

Remplaçant lors du dernier match du FC Barcelone à Huesca (0-1), Antoine Griezmann (29 ans) est dans une situation très compliquée en Catalogne. Après un an et demi chez les Blaugranas, le Champion du Monde ne parvient toujours pas à se greffer au jeu particulier du Barça et son crédit auprès de Ronald Koeman commence petit à petit à s'épuiser.

Griezmann n'est pas sur le marché... pour l'instant

Si l'on en croit Sport, Antoine Griezmann n'a plus beaucoup de temps pour gagner sa place au Barça et justifier son transfert réalisé à l'été 2019. Pour l'instant, le FC Barcelone refuse de baisser les bras et de transférer Griezmann au rabais sur la fenêtre de janvier mais les prochaines élections à la présidence du club, qui auront lieu le 24 janvier prochain, pourrait changer la donne.

Sur la dernière semaine de janvier, le nouveau président du FC Barcelone dictera une nouvelle politique et Griezmann pourrait faire partie du coup de balai mené dans l'urgence. Considéré comme l'une des recrues phares de la dispendieuse ère Bartomeu, le Français a le profil-type du joueur sacrifié sur l'autel de la cure d'austérité qui sera prochainement menée en Catalogne. Rappelons que l'état des finances est tel que le Barça a été contraint de voyager en bus à Huesca dimanche pour économiser les 30 000€ du vol direct entre les deux villes....