Humilié sur sa pelouse du Camp Nou par le PSG (1-4), le FC Barcelone vient de vivre une nouvelle et lourde gifle européenne. Cette fois-ci, les rêves d'une remontada est assez loin et les Blaugranas s'apprêtent à vivre 18 jours déterminants dans leur fin de saison. 18 jours qui pourraient marquer un tournant dans le choix de Lionel Messi de prolonger ou non.

La saison du Barça se joue dans les trois semaines

En effet, d'ici au 10 mars prochain date du retour au Parc des Princes, plusieurs évènements détermineront les ambitions du Barça. En Liga, les hommes de Ronald Koeman s'affichent à neuf points de l'Atlético Madrid et affronteront Cadiz, Elche, le FC Séville et Osasuna pour grignotter quelques points sur les Colchoneros. Il faudra aussi renverser la vapeur en Coupe du Roi face au FC Séville (défaite 0-2 à l'aller). A l'issue de cette série, le Barça pourrait soit espérer sauver sa saison avec titre, soit se résoudre à la saison blanche.

C'est aussi durant cette période qu'on connaîtra le nouveau président du FC Barcelone. L'élection est prévue le 7 mars, à trois jours du choc face à Paris. Elle permettra à Messi d'y voir plus clair sur le projet que souhaitent les Socios et son envie ou non de s'inclure dedans.

Agüero : « Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? »

En attendant, chez les courtisans, la drague se poursuit et il n'y a pas qu'au PSG où on s'agite. Star de Manchester City, Sergio Agüero a évoqué le cas Messi sur la chaîne Twitch Ibai. Et il a ouvert la porte à une collaboration : « Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? » Reste que si association il y a, elle pourrait se faire ailleurs qu'en Angleterre, « Kun » arrivant en fin de contrat et n'étant pas sûr de continuer : « Je ne sais vraiment pas ce que je ferai en juin prochain », a-t-il déclaré. Si The Sun a évoqué une offre à venir des Citizens pour Messi (496 M€ sur un contrat longue durée), un porte-parole de Man City a démenti toute offre ou approche à Sky Sports.