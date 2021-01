FC Barcelone - Mercato : l'enveloppe de Guardiola pour attirer Messi dévoilée

Ce soir, Lionel Messi devrait prendre part à la finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Touché à une cuisse depuis la semaine dernière, l'Argentin ne veut pas passer à côté de la chance de remporter un premier trophée depuis un an et demi. Qui sera peut-être le dernier de son aventure catalane puisqu'il sera en fin de contrat en juin. D'ailleurs, l'un de ses deux courtisans déclarés, Manchester City, a mis de l'argent de côté pour réaliser le plus beau coup de son histoire.

Selon le très sérieux Telegraph, Pep Guardiola se serait vu allouer une enveloppe de 200 M€ pour renforcer son équipe. Le quotidien anglais avance les noms d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Romelu Lukaku (Inter Milan) pour remplacer un Sergio Agüero sur le départ. Mais cela pourrait aussi comprendre le salaire à verser à Messi, qui est de 80 M€ annuels.

Lors de l'interview accordée à une télévision espagnole pendant les fêtes, Lionel Messi avait expliqué ne pas avoir pris de décision concernant son avenir. Il attendait notamment le résultat de l'élection présidentielle. Sauf que celle-ci a été reportée d'un mois et demi, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les candidats, puisque cela leur laissera moins de temps pour négocier avec la superstar.

Pep Guardiola will be given £200m to spend on new players in the summer transfer window, according to The Telegraph 🗣



Erling Haaland and Romelu Lukaku are said to be on their list of potential targets ✍️ pic.twitter.com/idqWcReh5J