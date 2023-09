FC Barcelone : l'Espanyol inflige une humiliation historique aux Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Jusque dans les années 60, l'Espanyol a été un voisin encombrant pour le FC Barcelone. Un vrai rival pour les places d'honneur, à l'instar de l'Atlético pour le Real. Mais à partir du moment où les Blaugranas ont quitté Les Corts pour le Camp Nou, ça a été fini. Ils ont accueilli beaucoup plus de supporters, ont engrangé plus de recettes, attiré plus de stars, obtenu de meilleurs résultats. Les Pericos n'ont plus jamais fait le match en terme de popularité... jusqu'à cette saison !

Montjuic est pourtant plus grand que le RCDE Stadium

Car les chiffres communiqués par les deux clubs montrent que l'Espanyol compte cette saison plus d'abonnés que le Barça (24.311 contre 17.064) ! Et ce, alors que les Pericos évoluent en Deuxième division. C'est vrai, le FCB a été obligé de s'exiler à Montjuic le temps des travaux au Camp Nou. Mais l'enceinte située sur les hauteurs de la ville peut quand même accueillir 55.000 spectateurs, soit 15.000 de plus que le RCDE Stadium ! Les fans blaugranas ont boudé leur club cette saison, ce qui a conduit à cette humiliation historique !

💥 Sorpasso del Espanyol al Barça



➡🎟 Los pericos alcanzan los 24.311 abonados en Segunda y 'superan' en 7.247 a su eterno rival, el Barcelonahttps://t.co/FbwQSuqERW — MARCA (@marca) September 8, 2023

