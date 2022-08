FC Barcelone - Mercato : l'explosif cas De Jong réglé dans les prochains jours ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La guerre est désormais totale entre Frenkie De Jong et le FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais, écœuré par le comportement de ses dirigeants, refuse aussi bien de réduire son salaire que de partir. Et son attitude divise les supporters catalans, une partie d'entre eux l'ayant insulté hier soir à la sortie de l'entraînement. Cette crise rejaillit sur l'ensemble du club puisqu'elle bloque les inscriptions des recrues auprès de la Liga, ce qui pourrait entraîner les départs de Franck Kessié et Andreas Christensen, en vertu de clauses dans leur contrat.

Le cas De Jong a été évoqué hier soir sur le plateau de l'émission espagnole El Chiringuito. Et, bonne nouvelle, le journaliste Jordi Jota a assuré qu'une solution serait trouvée dans les prochains jours. Sans qu'il précise si De Jong allait accepter de signer à Chelsea ou de baisser son salaire. "Dans les prochains jours", cela signifie avant samedi et les grands débuts des Blaugrana en Liga, au Camp Nou contre Rayo Vallecano. Plus que trois jours pour régler ce problème et inscrire les nouveaux joueurs...