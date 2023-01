FC Barcelone - Mercato : l'horizon s'éclaircit pour un retour de Depay à Manchester United

Comme révélé il y a quelques jours, Manchester United – qui cherche un remplaçant à Cristiano Ronaldo cet hiver – envisage de plus en plus l'idée de relancer Memphis Depay, en disgrâce du côté du FC Barcelone. Le Néerlandais n'est toutefois pas la première option d'Eric ten Hag qui ambitionne de récupérer un autre de ses compatriotes : Wout Weghorst (Besiktas).

Si le dossier du meilleur ennemi de Lionel Messi, héros du match Argentine – Pays-Bas lors du dernier Mondial, paraissait plus simple sur le papier, Besiktas ne le facilitera pas comme l'a rappelé le directeur sportif du club stambouliote Ceyhun Kazanci dans des propos rapportés par Fabrizio Romano : « Si Man Utd veut Weghorst, ils devront dans un premier temps discuter avec Burnley qui nous contactera. Si nous acceptons, son prêt sera terminé, sinon il continuera jusqu'en juin. Il ne peut pas partir comme ça. Il y aura une compensation pour nous ! »

