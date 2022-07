FC Barcelone - Mercato : l'identitÃ© de la premiÃ¨re recrue estivale est connue, sa prÃ©sentation fixÃ©e

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les supporters du FC Barcelone ne parlent que de Robert Lewandowski ou de Bernardo Silva mais la première recrue catalane ne sera pas polonaise ou portugaise. Elle sera ivoirienne et devrait jouer un rôle tout aussi important dans le onze de Xavi la saison prochaine. Il s'agit de Franck Kessié, milieu de terrain de 25 ans arrivé en fin de contrat à l'AC Milan, avec qui il a décroché un premier titre de champion d'Italie depuis onze ans.

Joan Laporta a confirmé samedi soir que Kessié sera bien la première recrue blaugrana de l'été. L'Ivoirien est attendu à Barcelone mardi, il sera présenté le lendemain aux médias puis devant les supporters. Il va s'engager pour les quatre prochaines saisons, avec un salaire net de 6,5 M€ annuels. Plus percutant que ses futurs coéquipiers, plus actif aussi, il apportera une option supplémentaire à Xavi pour son milieu de terrain.

Ivorian midfielder Franck Kessie is set to be unveiled as new Barcelona player on Wednesday, following the expiry of his contract at AC Milan. (Mundo Deportivo) pic.twitter.com/4xyKaZV43p@TransferNewsCen