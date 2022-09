FC Barcelone - Mercato : l’imbroglio Griezmann se règle, un petit chèque en vue au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Antoine Griezmann (31 ans) va être enfin soulagé. Depuis le début de la saison, le champion du monde 2018 est contraint d’entrer en jeu après la 60e minute en raison d’une consigne passée par la direction de l’Atlético Madrid à son entraîneur, Diego Simeone, pour mettre la pression sur le FC Barcelone.

Dans l’accord de prêt conclu entre les deux clubs dans les dernières heures du mercato 2021, il est stipulé que si le Français participe à 50 % des matches du club madrilène au cours des deux saisons, cela déclenchera automatiquement une option d’achat de 40 M€ (sachant qu’une rencontre est considérée comme jouée à partir de 45 minutes sur le terrain).

La direction de l’Atlético, sujette à des difficultés financières, entendait revoir très nettement à la baisse le montant de l’option. Depuis le début de l’été, les représentants du champion du monde multiplient les négociations entre les clubs et L’Équipe explique qu’un accord est en passe d’être trouvé pour une option d’achat abaissée à 25 M€. À Barcelone, on espère pouvoir conclure les discussions au plus tard durant la prochaine trêve internationale.