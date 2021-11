FC Barcelone - Mercato : l'incroyable boulette de Dembélé qui le rapproche d'un départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les écarts d'Ousmane Dembélé sont tellement nombreux qu'on finit par se demander s'il est tout simplement étourdi à un point inimaginable ou s'il se fout complètement des règles. Et sans doute que le FC Barcelone se pose également cette question car cela déterminera la suite de l'aventure avec son ailier français. Car s'il est simplement étourdi, cela peut se régler. Mais s'il se fout des règles…

A son arrivée il y a moins de quinze jours, Xavi a pourtant édicté un règlement très strict, notamment en ce qui concerne le respect des horaires. Dembélé a trouvé le moyen de l'enfreindre à deux reprises. La première fois, il est arrivé avec dix minutes de retard. Et mardi… il ne s'est tout simplement pas présenté ! Un dirigeant l'a appelé mardi matin en lui demandant où il était et l'ex-Rennais s'est étonné d'apprendre que l'entraînement n'avait pas lieu l'après-midi ! La sanction va être très salée. Et pourrait directement impacter son avenir. Car lui qui est courtisé par Manchester United négocie actuellement une prolongation avec le Barça…

