FC Barcelone - Mercato : la cause qui rapproche Azpilicueta du Barça

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le latéral droit espagnol, César Azpilicueta, est suivi de près par le FC Barcelone, qui espère le recruter librement l'été prochain.

Mais alors que l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille attendait l'offre de prolongation des Blues avant de prendre sa décision pour son avenir, le champion d'Europe en titre ne voudrait pas offrir trois ans de contrat à son capitaine comme il le demande, selon les informations du Daily Telegraph.

Ce qui rapproche encore un peu plus César Azpilicueta du Barça. Le joueur de 32 ans se dirige donc vers un retour en Espagne, où il a débuté sa carrière à Osasuna avant de rejoindre l'OM à l'été 2010.

