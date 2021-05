FC Barcelone – Mercato : la grande annonce de Messi prévue le week-end prochain ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Comme nous vous le révélions ce matin, Olé a publié pour ses 25 ans une longue interview de Lionel Messi (FC Barcelone). Néanmoins, à cette occasion, la Pulga – qui arrive en fin de contrat au 30 juin prochain - n'a pas encore levé le voile sur son avenir au Barça ou ailleurs. Un coup de com' raté pour le média argentin ? Pas forcément...

En effet, selon certaines indiscrétions, il existe une deuxième partie à cet entretien incluant ce volet très sensible du cas Messi. Un morceau qui sera diffusé le week-end prochain... Après le dernier match du Barça face à Eibar en Liga. Dans ce pan de l'entretien, Léo Messi mettra fin au suspense sur son avenir.

La Coupe du Roi lui a fait un bien fou

En attendant, sur les 45 premières minutes d'entretien, le sextuple Ballon d'Or a livré quelques indications... Laissant effectivement entendre qu'il pourrait continuer au FC Barcelone dans le cadre d'un projet ambitieux. « Plus je gagne des titres, mieux je me porte », a-t-il martelé. « Je joue toujours pour gagner des titres. La dernière Copa del Rey a été spéciale, à cause du moment dans lequel on était. On était sur quelques mauvaises années à cause de mauvais résultats. Il y a un vestiaire jeune, avec beaucoup de nouveaux. Cette Copa a été un point d'inflexion pour le vestiaire. Et au-delà de ça, j'aime gagner des titres », a expliqué le natif de Rosario, lequel apprécie beaucoup la nouvelle génération du Barça avec Pedri, Moriba ou encore De Jong. En Espagne, on se raccroche en tout cas à ça...