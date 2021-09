FC Barcelone - Mercato : la Liga donne son feu pour recruter en janvier… et virer Koeman !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

En France, on n'aime rien tant que pointer du doigt l'Espagne pour la gestion financière de ses clubs. Accuser le Real Madrid de coups de pouce du Roi ou la Liga de fermer les yeux sur les dérives économiques. Alors que c'est faux. Non seulement le Roi n'a jamais aidé les Merengue (imaginez ce qui se serait passé en Catalogne ou au pays Basque, régions séparatistes !) mais en plus, comme l'a rappelé Javier Tebas quand il a répondu à la LFP et au PSG, la DNCG espagnole est beaucoup plus sévère que son homologue française.

Si Lionel Messi a quitté le Barça, c'est parce qu'il ne s'est vu accorder aucun passe-droit à cause de son énorme déficit. Joan Laporta a dû laisser partir La Pulga, prêter Griezmann et demander des réductions de salaires à tout son effectif pour s'en sortir, le tout en recrutant pour zéro euro. Mais l'effort en valait la peine. Selon les comptes publiés par la Liga, le club annonce des pertes de 481 M€. Loin du milliard de l'exercice précédent. Grâce à ses efforts, la DNCG lui accorde le droit de recruter cet hiver et même de changer d'entraîneur ! Ronald Koeman peut donc se faire du souci.

Pour montrer à quel point la Liga ne rigole pas avec les finances, El Mundo Deportivo rappelle que les clubs déficitaires n'ont le droit d'investir qu'un quart des sommes récoltés lors des ventes ou économisées lors des prêts. Ainsi, le prêt de Griezmann à l'Atlético et la vente d'Emerson à Tottenham pour 30 M€ ont seulement permis d'inscrire Sergio Agüero, pourtant arrivé gratuitement. Alors, c'est quand quel pays qu'il y a le plus de laxisme ?