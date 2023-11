FC Barcelone - Mercato : la Liga donne son feu vert à l'arrivée de Vitor Roque en janvier !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce mercredi, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a redit que les finances du club ne permettaient pas un recrutement optimal en janvier. Et que, de toute façon, les bons joueurs ne sont pas disponibles à cette période de l'année. Xavi n'aura donc pas droit à un remplaçant pour Gavi, gravement blessé dimanche dernier avec la sélection espagnole et sur le flanc pour six à huit mois. Un remplaçant poste pour poste, en tout cas. Mais numériquement, il pourrait voir son effectif s'étoffer quand même...

Le Barça peut recruter un joueur en lui accordant 80% du salaire de Gavi

En effet, Mundo Deportivo confirme ce soir une information de Rac1 selon laquelle la DNCG espagnole aurait donné son feu vert à l'arrivée de Vitor Roque cet hiver. Initialement, l'attaquant brésilien de 18 ans devait quitter l'Athlético Paranaense en juin prochain. Mais on sera alors en plein milieu de la saison brésilienne. Alors qu'en janvier, ce sera l'intersaison en Amérique du Sud. Le Barça comme le joueur préfèreraient donc avancer la date de son arrivée au mercato hivernal. Et le gendarme financier de la Liga est d'accord. Il a pris en compte la grave blessure de Gavi et autorise le FCB à recruter un joueur en utilisant 80% du salaire du milieu espagnol. Il ne manque plus que l'accord de Paranaense...

