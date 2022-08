FC Barcelone - Mercato : la Liga pourrait précipiter le départ de 2 recrues !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Malgré les ventes de plusieurs droits économiques pour les prochaines années, le FC Barcelone n'est toujours pas parvenu à inscrire ses recrues en Liga. Cela parce que sa masse salariale continue de représenter une part trop grande de son budget. Pour parvenir à ses fins, le club catalan doit vendre, et si possible des joueurs comme Frenkie De Jong qui touchent des émoluments très élevés. Mais c'est mal parti. Et cela pourrait coûter cher.

En effet, ESPN a dévoilé mercredi que deux recrues estivales, Franck Kessié et Andreas Christensen, bénéficiaient de clauses dans leur contrat qui pouvaient annuler celui-ci si jamais ils n'étaient pas inscrits en Liga. Arrivés respectivement de l'AC Milan et de Chelsea, le milieu et le défenseur pourraient donc refaire leurs valises prochainement si jamais la situation économique du FCB n'évolue pas dans le bon sens.