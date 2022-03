FC Barcelone - Mercato : la liste noire de Xavi a fuité !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que le FC Barcelone compte se montrer actif dans le sens des arrivées lors du prochain mercato estival où Noussair Mazraoui, Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha, Mohamed Salah ou encore Erling Haaland sont notamment ciblés, il y aura également du mouvement dans le sens des départs.

Les huit joueurs poussés vers la sortie par le Barça

En effet, selon les informations d'AS, le Barça et Xavi voudraient se séparer de huit joueurs l'été prochain. Il s'agirait de Neto, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Oscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Luuk de Jong. Le départ de ces joueurs-là pourrait permettre au club blaugrana de renflouer les caisses et de financer son mercato ambitieux.

📋 Cuatro fichajes pendientes

📍 Con Kessié y Christensen cerrados, el Barça perfila la plantilla de la temporada que viene



✍️ @juanjimenistahttps://t.co/noaCpogQha — Diario AS (@diarioas) March 27, 2022

Pour résumer Le Barça et Xavi voudraient se séparer de huit joueurs lors du prochain mercato estival. Il s'agirait de Neto, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Oscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Luuk de Jong.

Fabien Chorlet

Rédacteur