FC Barcelone - Mercato : le mise au point de João Félix sur son avenir

Prêté cette saison sans option d'achat au FC Barcelone par l'Atlético Madrid, João Félix, qui réalise des débuts plutôt intéressants sous le maillot blaugrana même s'il est moins décisif ces derniers matchs, ne sait pas de quoi son avenir serait fait.

Alors que le Barça aurait déjà l'intention de recruter définitivement l'attaquant portugais en vue de la saison, l'Atlético Madrid aurait fixé son prix à 80 millions d'euros. En attendant, le joueur formé à Benfica ne veut pas se prendre la tête avec son avenir et compte profiter au maximum de son aventure catalane, comme il l'a confié dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano. "Je suis ici pour en profiter au maximum car l'avenir est toujours incertain, personne ne sait ce qui se passera. J'espère gagner des trophées, ce à quoi aspire tout joueur."

