FC Barcelone - Mercato : la nouvelle liste noire de Xavi dévoilée

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le ménage ne fait que commencer au FC Barcelone. Pour les 8e de finale de la coupe du Roi face à l’Athlétic Bilbao où le club catalan s’est fait sortir pendant les prolongations (3-2), Xavi a disputé son 13e match en tant qu’entraîneur. Toutes compétitons confondues, le bilan de 5 victoires, 4 matches nuls contre 3 défaites est mitigé pour une équipe digne de ce nom et des changements en interne doivent être effectués pour progresser. C’est pourquoi Xavi souhaite se séparer d’autres joueurs, en plus d’Ousmane Dembélé, en marge du mercato. D’après Sport, une liste de six nouveaux joueurs est dressée. Il s’agit de Riqui Puig, Neto, Lenglet, Mingueza, Balde et Umtiti. Dans la majorité des cas, l’idéal pour le Barça serait qu’ils trouvent chacun une débouchée qui influencerait positivement sur la masse salariale du club catalan.