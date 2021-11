FC Barcelone - Mercato : la prochaine priorité de Laporta et Xavi a fuité

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La mission de Joan Laporta est impossible depuis qu'il a repris les commandes du FC Barcelone au printemps. Confronté à une crise économique sans précédent, le président doit redonner du lustre à son club avec des moyens très limités et en laissant partir ses meilleurs joueurs. Pour janvier, il espère pouvoir recruter mais rien ne dit que ce sera possible. En attendant, il cherche à blinder les contrats de toutes ses pépites, comme Ansu Fati et Pedri.

Le prochain sur la liste devrait être le défenseur central uruguayen Donald Araujo (22 ans). Auteur de très bonnes prestations en début de saison avant de se blesser, il a montré que le club pourrait compter sur lui à l'avenir. Sport annonce que le Barça va convoquer son agent d'ici trois semaines pour négocier un nouveau contrat. Et que ça ne devrait pas poser de problème car le joueur est très reconnaissant envers les Blaugrana de l'avoir recruté en 2018 dans son petit club de Boston River. Pour le moment, Araujo est sous contrat jusqu'en 2023.

In a three-man defense, Ronald Araújo showed that he is a defensive titan. He was the leader of the game, and of the many positive notes despite the team's failure to score a goal. [md] pic.twitter.com/6RbitvBhRi