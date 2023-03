FC Barcelone - Mercato : la sortie fracassante du père d'Ansu Fati met le feu au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce pourrait être LA grande question du prochain Mercato estival au FC Barcelone : Ansu Fati va-t-il rester en Catalogne la saison prochaine ? A cette heure, rien ne permet de penser que l'attaquant prenne la porte et se dirige vers un autre club. En dépit de son faible temps de jeu accordé par Xavi depuis plusieurs semaines.

Reste que dans l'entourage de l'international espagnol, on commence à trouver le temps long. Et que les choix de Xavi ne sont pas vraiment partagés, ni compris. Sur la Cope, pas plus tard qu'il y a quelques heures, le père de Fati, Bori, a mis les choses au clair. Et sans aucune langue de bois.

"Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer ? Voilà une bonne question. Il aura ses raisons. Je suis en colère comme un père. mais peut-être que je n'ai pas raison... Si ça ne tenait qu'à moi, je le sortirais du Barça mais il veut continuer au Barça. Nous parlons du "10" du Barça, un international de l'équipe d'Espagne et un garçon qui a quitté La Masia. Je pense que nous méritons beaucoup plus, car Ansu a joué avant de se blesser et Messi, Griezmann, Suárez étaient là."