FC Barcelone – Mercato : la vente de Chelsea pourrait débloquer deux dossiers des Blaugranas

Si la vente de Chelsea s'est accélérée et que le club britannique devrait prochainement passer aux mains du milliardaire américain Todd Boehly, il y aura du mouvement dans l'effectif de Thomas Tuchel cet été. Un mouvement dont le FC Barcelone souhaite pouvoir profiter en défense en récupérant les deux Espagnols César Azpilicueta (32 ans) et Marcos Alonso (31 ans).

Respectueux du processus de cession des Blues, le Barça attend patiemment que le gouvernement anglais valide la vente du club pour commencer les tractations avec un interlocuteur valable. Si l'on en croit Mundo Deportivo, cela ne devrait plus tarder : les deux latéraux étant vu comme des priorités aux yeux de Xavi.

Marcos Alonso et Azpilicueta, priorités de Xavi

Le média catalan affirme que, des deux défenseurs ibériques, Marcos Alonso est aujourd'hui le plus près du FC Barcelone même si les Blaugranas doivent encore s'entendre sur le prix du transfert (en Angleterre, on espère 15 M€ mais le Barça entend payer beaucoup moins). Une rencontre serait même prévue lundi prochain entre les dirigeants barcelonais (Mateu Alemany et Jordi Cruyff) et l'agent du joueur (Fali Ramadani) pour avancer.

Concernant César Azpilicueta, c'est un poil plus flou. En fin de contrat au 30 juin, l'ancien Marseillais a vu son bail reconduit tacitement d'un an pour avoir passé le cap des 30 matchs... Mais la Premier League a bloqué cette clause du fait des sanctions sur Chelsea. Désireux de clarifier sa situation contractuelle, « Azpi » souhaite partir et espère obtenir de sa nouvelle direction des facilités pour services rendus.

Alexandre Corboz

Rédacteur