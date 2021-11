FC Barcelone – Mercato : la vente du successeur de Piqué accélérée par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Antonio Rüdiger (28 ans) en fin de contrat en juin prochain et probablement en partance (Real Madrid?), Chelsea scrute le marché des défenseurs. Thiago Silva (37 ans) n'incarnant pas non plus l'avenir, les Bleus regardent en priorité les profils jeunes... Et une piste du FC Barcelone a attiré leur attention.

Ronald Araujo pour remplacer Rüdiger

En effet, selon Mundo Deportivo, le Champion d'Europe songerait sérieusement à récupérer le défenseur central Ronald Araujo (22 ans), lancé par Ronald Koeman l'an passé mais qui n'a disputé que cinq matchs cette saison du fait des blessures.

Présenté comme le successeur à terme de Gérard Piqué, Araujo se plait toujours en Catalogne où il est arrivé il y a trois ans mais tarde à rempiler avec le Barça. Le stoppeur uruguayen est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 avec une clause libératoire fixée à 200 M€.