FC Barcelone - Mercato : Laporta a acté une signature en catimini, Xavi est aux anges

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après Ronald Araujo, un nouveau joueur du FC Barcelone pourrait bientôt prolonger son contrat avec les Blaugrana. Il s'agit de Gavi, qui est l'une des révélations de la saison au Barça.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, le milieu de terrain espagnol devrait signer un nouveau contrat de cinq ans avec le club blaugrana avec un salaire revu à la hausse et une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Cette prolongation serait actée, il ne manquerait plus que la signature.

🔜 Done Deal and confirmed! #Gavi will extend his contract with #Barça for 5-years contract. Ready a release clause by €1B. No surprise here since the last November 19! #transfers #FCB https://t.co/YqN2SZM6lh