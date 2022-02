FC Barcelone – Mercato : Laporta a bloqué le départ d'une pépite révélée par Xavi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Lancé par Xavi à son arrivée au FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli (20 ans) - plus connu sous le nom d'Ez Abde - a vite marqué des points au sein du club catalan. Si l'Hispano-marocain a depuis été relégué au second plan avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, l'intéressé quand même vu sa cote grimper en flèche lors du dernier Mercato.

En effet, ESPN nous apprend qu'Ez Abde a fait l'objet d'une offre de plus de 10 M€ en janvier. Offre repoussé par le FC Barcelone, qui, malgré son besoin de liquidités, n'a pas souhaité céder prématurément l'un des joyaux de sa Masia.

Même relégué en équipe réserve sur les dernières semaines, le jeune ailier jouit toujours d'une bonne cote en interne et est vu comme l'un des futurs visages des Blaugranas dans les années à venir...