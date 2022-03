FC Barcelone - Mercato : Laporta a fait une promesse très alléchante à Xavi avant cet été

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Joan Laporta a vidé son sac pour en finir avec le silence pesant de la trêve internationale. Hier soir, le président du FC Barcelone s’en est donné à cœur joie au sujet du mercato à venir en faisant notamment savoir qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé aurait peu de chances de signer au contraire de Mohamed Salah ou Robert Lewandowski. Aussi, deux recrues auraient déjà signé :

« Nous avons déjà complété deux signatures pour la saison prochaine : un défenseur central et un milieu de terrain mais je ne suis pas autorisé à donner leurs noms », a-t-il claironné. Fabrizio Romano assure qu’il s’agit d’Andreas Christensen et de Franck Kessié. Et un troisième renfort XXL devrait suivre !

« Un top attaquant arrivera sûr cet été, a expliqué Jota Jordi hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Laporta en a fait la promesse à Xavi. L’idée est de recruter un joueur qui ne vient pas pour l’argent mais pour son amour du club et son projet sportif. Il y a deux discours au sein du club : l’un qui dit que ce sera compliqué de recruter cet été et de l’autre qui dit qu’ils sont en train de travailler en ce sens... »

