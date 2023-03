FC Barcelone - Mercato : Laporta a revu le prix d’Ansu Fati à la baisse

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a trois ans, Ansu Fati pointait le bout de son nez en équipe première du FC Barcelone. Vif, percutant, adroit devant le but, l'ailier était adoubé par Lionel Messi. Les médias catalans s'étaient enflammés et avaient présenté le natif de Guinée-Bissau comme l'héritier de l'Argentin. Hélas, les blessures ont eu raison de cette euphorie et Fati est désormais poussé vers la sortie, alors qu'il a seulement 20 ans.

Le FC Barcelone a besoin de liquidités pour en finir avec les contraintes du fairplay financier et comme il affiche complet au niveau de son compartiment offensif, Ansu Fati mais également Ferran Torres sont invités à aller voir ailleurs. Selon José Alvarez, qui intervient dans l'émission El Chiringuito, les Blaugranas, qui espéraient au départ vendre Fati pour 70-80 M€, auraient revu leurs ambitions à la baisse et le laisseraient partir pour 50 M€. A ce tarif, l'avenir de celui qui a grandi en Andalousie devrait passer par la Premier League...