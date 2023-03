FC Barcelone - Mercato : Laporta fait une annonce retentissante sur l'avenir de Xavi et Busquets

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a révélé qu'il souhaitait prolonger le contrat de Xavi, qui court actuellement jusqu'en juin 2024.

"Je pense déjà au renouvellement de Xavi"

"Je pense déjà au renouvellement de Xavi, même si nous ne gagnons pas la Liga. Il dit que ce n'est toujours pas le moment, que nous devons d'abord gagner la Liga, mais il le mérite", a confié le patron du Barça, qui s'est également exprimé sur l'avenir de Sergio Busquets, en fin de contrat en juin prochain.

"Sergio Busquets est fondamental dans le vestiaire et Xavi veut qu'il reste encore un an. Nous n'avons pas encore fait de proposition précise, mais nous le ferons sous peu pour qu'il puisse continuer encore un an. Il doit valoriser de nombreux aspects."

