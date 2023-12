FC Barcelone - Mercato : Laporta fait une grande promesse pour Cancelo et Félix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Prêtés respectivement jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Manchester City et l'Atlético Madrid, João Cancelo et João Félix ne sont pas certains de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Mais le club blaugrana, qui souhaitent garder les deux Portugais, va tout faire pour y parvenir. Interrogé ce samedi sur ces deux dossiers, Joan Laporta a assuré que le Barça serait en mesure de les recruter définitivement.

"Le club pourra conserver Cancelo et Félix dans les saisons à venir"

"Ils jouent très bien avec l'équipe depuis leur prêt. Le club pourra les conserver dans les saisons à venir", a confié le président blaugrana dans des propos rapportés par le compte Twitter @ActualiteBarca. "João Cancelo, par exemple, joue en défense et au milieu de terrain. Il fait un très bon travail en défense à droite et à gauche, parfois Xavi le met au milieu de terrain, et João Félix est un joueur de grande qualité, et ils ont tous les deux une belle technique. Oui, je suis très fier de notre entraîneur Xavi car les joueurs ont retrouvé leur magie et leur qualité. En effet, Xavi sait comment les employer de manière appropriée et comment exprimer leur talent. Bien sûr, nous souhaitons les garder au Barça. Nous prévoyons d'aborder ces négociations dans un court laps de temps car, comme vous le savez, Deco planifie la meilleure manière de négocier. Comme vous le savez, Manchester City et l'Atlético Madrid sont deux clubs avec lesquels nous entretenons une belle amitié", a poursuivi le patron du Barça.

