FC Barcelone - Mercato : Laporta n'aurait toujours pas formulé d'offre à Messi

Il a été dit que Joan Laporta avait profité du déplacement à San Sebastian avant la trêve internationale pour converser longuement avec Lionel Messi. Il a été dit que le lutin argentin, convaincu par le projet du nouveau président, était sur le point de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Mais la réalité serait bien différente. Selon El Mundo Deportivo, Laporta aurait bien travaillé sur le sujet mais n'aurait rien proposé à sa superstar.

Une offre pour bientôt

L'idée du dirigeant serait de ne pas vendre du rêve à Messi. Laporta a trop d'estime pour le sextuple Ballon d'Or pour lui promettre n'importe quoi. Surtout, il sait son joueur déçu par la précédente direction, celle de Josep Maria Bartomeu, qui lui a juré de bâtir une grande équipe mais qui a laissé partir Neymar et l'a remplacé par Philippe Coutinho.

Joan Laporta et son équipe entendent donc travailler méthodiquement. D'où l'audit des comptes pour voir ce qu'il était possible de faire en matière de salaire pour Messi et de recrutement de grands joueurs. L'entretien avec le père et l'agent d'Erling Haaland allait dans ce sens. Une offre sera formulée prochainement à l'Argentin, quand le nouveau président aura toutes les cartes en main. La seule certitude, c'est celle qu'il martèle depuis le début : il est prêt à tout pour conserver le meilleur joueur de l'histoire du club.