FC Barcelone – Mercato : Laporta pousse pour Lewandowski, le Bayern pas encore satisfait !

Le FC Barcelone pousse depuis plusieurs semaines pour recruter Robert Lewandowski lors du mercato estival. En manque d’un véritable numéro neuf dans l’effectif, les dirigeants catalans ont fait du buteur polonais leur priorité absolue pour la saison prochaine afin de renforcer l’équipe de Xavi. Cependant, le Bayern Munich ne veut pas laisser partir son joueur si facilement et continue de mener la vie dure au club catalan.

Selon Fabrizio Romano, Le FC Barcelone a soumis une nouvelle offre pour le transfert de Robert Lewandowski. Les dirigeants catalans ont proposé 35 millions d’euros, plus des bonus, au club allemand du Bayern Munich. Cependant, cette est jugée insuffisante par les dirigeants bavarois et veulent plus pour leur attaquant.

Barcelona have submitted the new proposal for Robert Lewandowski, as expected - after player confirmed to Bayern his priority to join Barça this summer. 🔴🇵🇱 #FCBayern



€35m with add-ons on the table, as @wlodar85 reports - but now Bayern sources feel it’s still ‘not enough’.